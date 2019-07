Marcelo Rebelo de Sousa felicita Seleção de hóquei: «Vou recebê-los logo que possam»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou vivamente a seleção portuguesa de hóquei em patins pela conquista do campeonato do mundo, e prometeu recebê-la em breve, logo que seja possível."Acabado de chegar de Paris, o Presidente da República felicita vivamente a seleção portuguesa que acaba de vencer o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, o que não acontecia há 16 anos", afirmou o chefe de Estado, numa declaração enviada à agência Lusa.Marcelo Rebelo de Sousa felicitou "os jogadores, técnicos e dirigentes" e adiantou que "irá recebê-los em Belém logo que possam, depois da chegada a Lisboa".