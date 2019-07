Marcelo recebe campeões do Mundo: «Hóquei em patins não é uma coisa do passado»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira a Seleção Nacional de hóquei em patins e foi muito elogioso ao grupo que conquistou o Mundial "Vencemos em Barcelona de forma excecional. Vencemos porque mostrámos que somos os melhores, em humildade, sem nunca desvalorizar o adversário e sem nos deslumbrarmos com as nossas vitórias. Mostrámos que somos os melhores porque lutámos até ao último segundo, numa capacidade de sacrifício que é inseparável da união da equipa", elogiou o chefe de Estado. "O povo português vibrou convosco, desmentindo que o hóquei em patins é uma coisa do passado", replicou.Feliz pela quebra do maior jejum da Seleção na conquista do Campeonato do Mundo, que durava desde 2003, Marcelo Rebelo de Sousa quer que este triunfo seja um exemplo para o país "A vossa vitória não apaga os nossos problemas e insucessos em tantos domínios. Mas a vossa vitória, aqui celebrada, com todo um coletivo que ajudou a tornar possível, é um símbolo do que podemos ser, como portugueses, quando somos excelentes. Faz acreditar mais em nós próprios. Em nome de todos os portugueses, abraço-vos a todos, em especial ao Ângelo Girão... a serenidade coriácea na defesa dos lances impossíveis. Se todos tivermos essa serenidade, todos os dias, Portugal será uma pátria muito melhor", referiu.