Maria Celeste Vieira: «Não estávamos à espera de Rui Costa, foi um choque»

O Benfica bateu o Infante Sagres por 7-0 e conquistou a sétima Taça de Portugal de hóquei em patins feminino. Após o final da partida, a guarda-redes Maria Celeste Vieira abordou o novo troféu para o palmarés e, sobretudo, a presença do novo presidente das águias no rinque.





"Foi uma final-four de grande sacrifício, estava muito calor, uma colega não conseguiu acabar o jogo. Foi muito dura fisicamente, mas o Benfica foi campeão. Quando perdemos em novembro, muita gente duvidou, mas nós trabalhámos. O Benfica passa por um momento que não merece. Esta conquista é para todos os adeptos, quero felicitar também o Rui Costa, o novo presidente. Agradecemos por acreditar nesta equipa, ter marcado presença e deixado umas palavras de incentivo, por reconhecer o nosso valor. Mais uma taça para o Cosme Damião, para o feminino, para o Benfica. Esperamos em breve contar com os adeptos nos pavilhões. Estou muito feliz, acabei também a minha formação académica. Não estávamos à espera da presença de Rui Costa, foi completamente um choque. Agradecemos a presença dele, é uma pessoa impecável, super acessível, super-humilde, disse-nos que esta podia ser a sua primeira conquista. Entregamos-lhe a Taça [de Portugal]. Desejámos-lhe boa sorte porque o trabalho que vem não é fácil, é para os melhores, mas ele é um dos melhores. Quem está no Benfica está para ganhar", constatou a guardiã das águias em declarações transcritas no site das águias.