Miguel Afonso fala em "nojo" nos jogos na Luz: «Este do hóquei foi decidido ao intervalo»

Miguel Afonso, responsável das modalidades do Sporting, acusou elementos do Benfica de condicionarem e pressionarem os árbitros ao intervalo do jogo de hoje de hóquei entre os dois rivais, no Pavilhão da Luz - que terminou com vitória das águias por 4-2, no jogo 3 da final do playoff. E acrescentou que os últimos dérbis na casa dos encarnados têm sido pautados desta forma."Agora que o circo terminou, mais um circo de hipocrisia, vamos falar do jogo. Tem sido um verdadeiro nojo os jogos que temos vindo a fazer a este campo, perante um adversário que acha que pode tudo para ganhar, que acha que vale mesmo tudo para ganhar e o mais triste não é o adversário achar isso, é perceber que eles têm razão, que vale mesmo tudo para ganhar. Tem valido mesmo tudo para ganhar. Nos últimos dias viemos aqui fazer cinco jogos (dois do hóquei, dois de basquetebol e o de futsal). Ganhámos um, foi um milagre. Este do hóquei não foi decidido ali dentro mas sim no intervalo do jogo, na vergonha que foi. Os árbitros são seres humanos e o que passaram para chegar ao balneário deles, de pressão e maus-tratos de responsáveis do adversário, é uma coisa inacreditável nos tempos modernos. Era impossível estes homens não estarem condicionados", começou por dizer o membro do Conselho Diretivo verde e branco.E continuou: "Tem sido um verdadeiro nojo o que se tem passado nos jogos neste campo. Este jogo foi decidido nos 10 minutos do intervalo. Se o adversário quiser, e tiver acesso às imagens dos acessos dos árbitros ao balneário, que mostre para comprovar aquilo que eu estou a dizer. No fim de semana já tinha vindo aqui o hóquie. Fica para a história da modalidade, um jogo em que uma equipa fica mais de 30 minutos para ser assinalada uma falta. Uma falta em 30 minutos. Seguramente que foi um recorde para a modalidade. Mas podemos continuar. Vamos para o jogo de ontem, provavelmente se o jogo de ontem tivesse continuado para hoje que ainda estaríamos à espera que fosse assinalada uma sexta falta. Deu no que deu. Mas podemos continuar, podemos falar do Basquetebol. Conseguimos um milagre de ganhar aqui o jogo, depois no primeiro jogo, a um segundo do fim, conseguiram passar a vitória de umas mãos para as outras da forma que foi. Quero dizer aos sócios do Sporting, que no meio deste lodo todo, temos mesmo de sentir um orgulho enorme de sermos deste clube porque jamais entraremos nisto. Há uma coisa que eu tenho de dar os parabéns ao adversário, não podia haver melhor clube para regularmente, nos jogos, para cantarem o cântico ' Ou ganha o Benfica ou não ganha ninguém'. É o que temos. Estou ao lado de um homem incrível [Alejandro Domínguez], que tem feito um trabalho de honestidade e de crença. A forma como estás no Sporting, pedir-te desculpa pelas coisas que tens de passar por hoje estares neste clube, estamos sempre do teu clube, e pedir-te desculpa pelas coisas que tens passado aqui e que seguramente não passavas noutros clubes. És grande."