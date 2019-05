Miguel Albuquerque: «Os nossos adeptos foram fundamentais para a conquista deste título»

Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, não escondeu a satisfação após a conquista da Liga Europeia de hóquei em patins, frente ao FC Porto. "Hoje viveu-se aqui um ambiente espetáculo no pavilhão João Rocha. Obrigado a todos os sportinguistas que proporcionaram este ambiente aos jogadores. Parabéns ao hóquei em patins do Sporting. Fomos uma equipa que, durante toda a competição, demonstrou que era a melhor desta 'final four'. Os jogadores deram uma resposta cabal a todos aqueles que duvidaram deles, por não terem conquistado o título de campeão nacional. Efetivamente, o campeonato ainda não acabou, mas muito dificilmente seremos campeões", afirmou Miguel Albuquerque, em declarações à Sporting TV.Depois do título europeu conquistado no futsal, o diretor-geral das modalidades assegurou que este deverá ser o caminho a ser trilhado pelo clube verde e branco. "São dois títulos europeus em duas semanas. Isto é o Sporting Clube de Portugal e é isto que temos de continuar a ser. Umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. Não devemos entrar em depressão quando não ganhamos, nem em histeria quando ganhamos. Devemos manter sempre o nosso registo. Sinto uma felicidade enorme por mais uma conquista", revelou.Pela primeira vez, a Liga Europeia foi organizada no Pavilhão João Rocha. Segundo Miguel Albuquerque, um dos objetivos em receber o evento foi poder contar com o apoio dos adeptos. "Sabíamos que os nossos adeptos seriam fundamentais para a conquista deste título. Os meus parabéns a toda a estrutura do Sporting pela organização fantástica, que foi a melhor organização de sempre do hóquei em patins", acrescentando: "O Sporting alimenta-se de títulos, sejam eles nacionais ou europeus".