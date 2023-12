Miguel Viterbo deixa o comando técnico do Bassano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Viterbo já não é treinador do Bassano. O técnico de 46 anos apresentou a demissão devido arranque aquém das expectativas na Serie A1 italiana. A decisão já foi tornada pública pelo clube.Miguel Viterbo, campeão nacional enquanto jogador pelo Valongo em 2014, chegou ao Bassano em março de 2022. Na época passada caiu na ronda pré-eliminar do playoff frente ao Valdagno. O clube viu perder Marc Coy e Pablo Cancela, os dois principais goleadores da equipa desde 2020.Os portugueses Ivo Silva (ex-Sp. Tomar) e Joca Guimarães (ex-Famalicense) foram reforços para esta temporada e têm estado em destaque pela equipa. Ainda assim, não conseguiram contrariar os maus resultados. O Bassano ocupa o 10º lugar com seis vitórias e quatro derrotas.A equipa vai ser orientada por Roberto Zonta na próxima jornada frente ao Sandrigo.