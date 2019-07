Mundial 2019: Espanha-Portugal, em direto

28'. Hélder Nunes roda bem e atira, mas Fernandez estava atento e fecha a baliza.27'. Gonçalo Alves não consegue o desvio em boa posição!- Portugal vai perdendo com a Espanha nesta meia-final com um golo encaixado nos últimos segundos da primeira parte. O duelo estava a ser equilibrado, mas a exclusão de Jorge Silva acabou por resultado no único golo da partida até agora.Adroher desvia após passe de Ferran Font! Os espanhóis aproveitam da melhor maneira a superioridade numérica.24'. Adroher atrapalha-se e perde a bola na cobrança do livre!24'. Jorge Silva vê cartão azul por alegada simulação. O jogador português está inconformado. Livre direto para a Espanha.23'. Espanha pede penálti na área portuguesa mas o árbitro entende que há simulação de Ferran Font.21'. Timeout para a equipa lusa.21'. João Rodrigues dispara cruzado para defesa apertada de Fernandez!20'. A Espanha aperta! Mais uma intervenção de Girão, agora a remate de Ferran Font!18'. Bargalló testa os reflexos de Ângelo Girão!18'. Timeout pedido pela equipa espanhola.17'. Rafa remata e Sergio Fernandez desvia! Portugal perto de abrir o marcador!- Duelo compacto em Barcelona, com forças equilibradas até ao momento.12'. Timeout pedido por Portugal.12'. Bela defesa de Ângelo Girão a remate de Nil Roca!9'. Boa oportunidade para Jorge Silva, que podia ter dado vantagem à equipa de Renato Garrido!9'. Stickada de Bargalló por cima da baliza portuguesa..........................................................Girão, João Rodrigues, Jorge Silva, Hélder Nunes e Henrique Magalhães.Sergio Fernandez, Alabart, Lamas, Adroher e Bargalló.- A Argentina venceu a França por 3-0 na outra meia-final e espera agora por um adversário.- Portugal defronta esta sexta-feira a Espanha nas meias-finais do Mundial de hóquei em patins. A Seleção Nacional tenta assim derrubar a equipa da casa para chegar à final da prova.