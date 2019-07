Mundial 2019: Falé pede para que deixem que "outras seleções apareçam"

O treinador de Angola, o português Fernando Falé, pediu esta segunda-feira, em jeito de desabafo, que as organizações parem de proteger o "'status quo'" vigente no hóquei em patins e deixem "que outras seleções apareçam"."É um desabafo e acho que não vou ser castigado por isto. As organizações têm que parar um bocado com isto de proteger o 'status quo' e deixar que outras seleções apareçam também", disse Fernando Falé, no final do jogo com a França (3-3), do Mundial 2019.Ainda de acordo com Fernando Falé, "isso só irá abrilhantar o espetáculo e será bom para a modalidade"."Tanto a França como Angola, com mais força nos últimos quatro ou seis anos, tentam entrar nos quatro primeiros, mas, sistematicamente, ou pela arbitragem ou pela mesa ou seja o que for, acabam sempre por nos colocar uma resistência, uma dificuldade", disse Fernando Falé.A seleção angolana está inserida no grupo A do Mundial 2019, a decorrer em Vilanova, em Espanha, com a campeã em título Espanha, Itália e França. A fase seguinte da prova, a eliminar, decorrerá no Palau Blaugrana, em Barcelona."Hoje, mais uma vez, atrapalharam-nos e colocaram-nos resistências que nem são justas, na minha opinião. Mas, as dificuldades quando não nos matam, ou neste caso, quando não nos eliminam, tornam-nos mais fortes e acabou por ser uma vitória [empate 3-3, mas com 1-0 no critério de desempate] inteiramente justa", considerou Fernando Falé.Ainda de acordo com o treinador de Angola, a competição "está longe de terminar"."Tanto podemos ficar em segundo, como podemos ficar em quarto [no grupo A], depende do que vai acontecer. Este é um grupo extremamente difícil, que nós, normalmente, chamamos de grupo da morte", explicou Fernando Falé.Segundo o treinador, qualquer seleção pode ficar em primeiro do grupo, embora a campeã mundial Espanha tenha "mais argumentos" para o conseguir, mas isso irá depender do jogo de hoje com a Itália."A Itália é uma seleção que pode perfeitamente derrotar a Espanha. Qualquer um pode ficar em primeiro e qualquer um pode ficar em quarto e mesmo quem ficar em quarto continua a ser uma grande seleção, de certeza absoluta, porque são quatro seleções extremamente fortes", assinalou.