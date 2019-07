Mundial 2019: Itália-Portugal, em direto

- Boa primeira parte em Barcelona. A Itália entrou praticamente a ganhar e chegou mesmo ao 2-0 fruto de nova falha defensiva da Seleção Nacional. No entanto, a turma de Renato Garrido reagiu bem e encostou os italianos lá atrás à medida que o relógio foi avançando, conseguindo o empate já perto da pausa. Tudo em aberto!25'. Gavioli remata cruzado para defesa de Ângelo Girão!Gonçalo Alves não perdoa e empata de penálti!24'. Penálti para Portugal! Illuzzi joga a bola com o patim.- A seleção italiana está a fazer um jogo inteligente, fechando-se bem mas atacando depois com muito perigo.22'. Falha Hélder Nunes! Recolhe em posição frontal e tenta picar por cima do guarda-redes, mas levantou demasiado!19'. Girão nega o terceiro aos italianos, ao defender um remate de Cocco!19'. Timeout para Itália.17'. Barozzi vence o duelo com Gonzalo Alves à boca da baliza!16'. Novo timeout.16'. Barozzi defende um remate de longe de Rafa!14'. Choque entre Illuzzi e Hélder Nunes. Ambos ficam queixosos.Jorge Silva desvia à boca da baliza e reduz a desvantagem lusa!9'. Stickada de longe para defesa de recurso de Barozzi!9'. Timeout pedido pelo selecionador português Renato Garrido.8'. Gonçalo Alves reclama uma falta na área da Itália mas o árbitro manda seguir.8'. Barozzi defende a tentativa de Henrique Magalhaes.- Duas distrações portuguesas, dois golos italianos. A Seleção Nacional tem agora de correr atrás do prejuízo.Verona recebe um ressalto em posição frontal e amplia a vantagem transalpina!6'. Ângelo Girão salva o segundo dos italianos!Henrique Magalhães perde em zona proibida e Ambrosio aproveita para bater Girão!1'. Gonçalo Alves deixa o primeiro aviso mas o guardião italiano responde bem.............................................................Ângelo Girão, João Rodrigues, Gonçalo Alves, Hélder Nunes e Henrique Magalhães.Barozzi, Ambrosio, Cocco, Illuzzi e Verona.- As duas equipas encontraram-se pela última vez no passado mês de abril, na Taça das Nações, com a Seleção Nacional a vencer por 3-2.- A partida tem início marcado para as 21 horas e pode ser seguida aqui, ao minuto, no- Portugal defronta esta quinta-feira a seleção da Itália nos quartos-de-final do Mundial de hóquei em patins.