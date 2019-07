Mundial 2019: Portugal com Itália nos 'quartos' e Espanha nas 'meias'

A seleção portuguesa de hóquei em patins vai defrontar a Itália nos quartos de final do Mundial de 2019 e, caso siga em frente, defrontará provavelmente a anfitriã e campeã em título Espanha nas 'meias'.Na despedida de Vilanova, rumo ao Palau Blaugrana, os comandados de Renato Garrido golearam o Chile por 9-4 , mas só conseguiram ser segundos do Grupo B, atrás da Argentina, que, no último jogo do dia, bateu a Colômbia por 7-1.A seleção lusa terminou o agrupamento com os mesmos sete pontos dos argentinos, com os quais empatou 1-1, na segunda-feira, mas os sul-americanos venceram logo no primeiro critério de desempate, a diferença total de golos (17-4 contra 18-7).Portugal defronta nos quartos de final a Itália, que hoje perdeu por 3-2 com a França e caiu para o terceiro lugar do Grupo A, atrás dos gauleses e da Espanha, única equipa 100 vitoriosa da fase de grupos, com três triunfos em três jogos.O encontro entre o conjunto das 'quinas' e a Itália, que soma quatro títulos mundiais, o último em 1997, está agendado para quinta-feira, na casa do FC Barcelona.Caso siga em frente, Portugal defrontará, nas meias-finais, agendadas para sexta-feira, a Espanha, recordista de vitórias na prova (17), ou o vencedor do embate entre a Colômbia e a Suíça, que se defrontam no 'play-off' de acesso aos quartos de final.A formação das quinas está na Catalunha à procura do seu 16.º título mundial, e primeiro desde o triunfo em Oliveira de Azeméis, em 2003, sendo que, fora de Portugal, não ganha desde 1993 e em Espanha só triunfou uma vez, em 1960.