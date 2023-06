Nicolía ao ataque: «Se um dia tiver a possibilidade vou falar com o presidente»

Foi a tarde de Carlos Nicolía. O argentino do Benfica decidiu o jogo no prolongamento, com dois livres diretos que deram a vitóriasobre o Sporting, no jogo 1 da final do campeonato. O experiente jogador dos encarnados proferiu declarações fortes no final do encontro."Foi uma final e sabíamos que ia ser difícil. Era importante ganhar. Na minha carreira sempre estive pronto para estes momentos. Fala-se de muita coisa e um dia se tiver a possibilidade vou falar com o presidente, ele sempre me apoiou. Fala-se muito de Nicolía, que tem 37 anos, mas quando a equipa precisa o Nicolía está presente. Treino todos os dias para isto, tenho muitos defeitos, podem dizer muita coisa, mas treino todos os dias para isto. Estou no maior clube de Portugal. Em 10 anos de Benfica, aprendi que podemos perder jogos, mas temos de ganhar sempre o campeonato", atirou à 'BTV'.Nicolía vive uma época complicada. Com seis estrangeiros no plantel, o argentino acabou por ver vários jogos na bancada, uma vez que só podem ser convocados cinco. Neste playoff, o espanhol Edu Lamas acabou por ser o preterido, defesa espanhol que vai representar o FC Porto na próxima época.O argentino tem mais um ano de contrato, depois do clube ter ativado a opção de prolongar o vínculo por mais uma época. A revelação foi feita na entrevista dada por Nicolía a, em dezembro do ano passado.