Nicolía atira-se à arbitragem do dérbi: «Faz-me lembrar Alverca…»

Carlos Nicolía recorreu às redes sociais para criticar a arbitragem do Sporting-Benfica, na fase de grupos da Liga dos Campeões, que terminou com o triunfo dos leões por 7-6.O avançado dos encarnados criticou o golo anulado a Pablo Álvarez que daria o 7-7 no último minuto. "Mais do mesmo. Faz-me lembrar algo (Alverca)", escreveu no instagram. "Só podemos controlar o que fazemos", atirou na mesma rede social.A referência a Alverca remonta a 2017, numa altura em que o Sporting, ainda sem pavilhão, jogava em casa emprestada. Na última jornada do campeonato, e num lance muito idêntico ao do dérbi de ontem, João Rodrigues colocou a bola dentro da baliza (curiosamente a passe de Nicolía), mas o golo foi anulado. Se tivesse sido validado, o Benfica teria vencido 6-5 e festejava o título de campeão. O empate a cinco golos no dérbi em Alverca permitiu ao FC Porto fazer a festa.Com esta vitória, o Sporting passou para a liderança do Grupo B com 7 pontos, mais um que o Benfica e mais três que os espanhóis do Calafell. O 1º lugar assume-se de grande importância uma vez que o vencedor evita o 1º classificado do Grupo A nos quartos-de-final que deverá ser o Barcelona. Os catalães somam três vitórias em três jogos até ao momento.