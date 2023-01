Nicolía diz "basta" após jogo com o FC Porto: «Há 9 anos que gritam 'assassino, mataste a tua mulher'»

Carlos Nicolía fez esta quinta-feira uma publicação no Instagram a denunciar os insultos que recebe sempre que vai ao Dragão Arena. O jogador do Benfica denuncia que a situação é recorrente desde que chegou a Portugal e que "os adeptos atrás do banco de suplente (não a claque) gritam assassino, mataste a tua mulher"."ASSASSINO, MATASTE A TU MULHER"(E isto é o mais leve)Calei-me durante 9 anos e hoje digo basta! Talvez muitos não saibam a minha história, cheguei em 2014 ao Benfica com o meu filho de 3 anos com a sua mãe falecida há pouco, tive a sorte de encontrar uma grande família benfiquista que me acompanhou sempre… mas, há 9 anos, que cada vez que vou ao Dragão Caixa os adeptos atrás do banco de suplentes (não a claque) gritam ASSASSINO, mataste a tua mulher e muitas coisas que tenho vergonha de dizer. O meu filho já tem 11 anos e entende tudo. É uma pena que num evento deportivo se faça isto, usando a morte de uma pessoa, que lutou muito contra a doença, rindo-se da morte em si, uma vergonha. 9 anos escutando estas coisas em cada jogo, mas hoje digo basta. Travo uma luta sozinho, contra a discriminação que sinto do parte dos regulamentos das federações de hóquei e que não sei se algum dia a virei a ganhar mas esta outra luta termina hoje. Não por mim, mas sim pelo meu filho... Não quero que escute nunca que há pessoas que usam a morte de sua mãe por uma rivalidade ou por se acharem engraçados. Tudo tem um limite... Respeito", refere.Esta denúncia surge um dia depois do FC Porto ter recebido o Benfica. A vitória por 3-0 deu a liderança do campeonato nacional à equipa portista.