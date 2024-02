Nolito renova com o Sporting: «Não foi nada difícil assinar»

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de Nolito Romero, craque argentino que representa os leões desde a época 2018/19, ano em que chegou proveniente dos italianos do Forte dei Marmi. Na recente entrevista concedida a, o campeão do Mundo pela Argentina revelou a intenção de, um desejo que fica agora mais perto. Nolito tinha contrato até 2025. O clube não revelou a duração do atual vínculo."É um orgulho poder continuar a representar este clube. Há seis anos que estamos nesta caminhada e estou muito feliz. Não foi nada difícil assinar porque os anos passam e sinto-me cada vez mais confortável aqui. Espero continuar aqui por muito mais tempo", disse o defesa ao canal do clube.Nolito assumiu-se nas últimas épocas como um dos melhores jogadores do Mundo. É, a par de Ângelo Girão, o jogador mais preponderante na equipa de Alejandro Domínguez. Soma duas Liga dos Campeões, duas Taças Continentais e um Campeonato Nacional pelo emblema leonino."Num clube tão grande como este, temos de conquistar títulos pois já há dois anos que não o conseguimos fazer. Esta época estamos bem, numa boa posição, e esperamos poder voltar a trazer troféus para o Sporting. É isso que queremos", referiu o jogador, que leva 198 golos em 201 jogos pelo Sporting.