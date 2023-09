Nuno Lopes, treinador do Sp. Tomar, após bater novamente o FC Porto: «Fortes na fortaleza»

O Pavilhão Municipal Cidade de Tomar voltou a encher para assistir a uma vitória histórica do Sp. Tomar. Depois de baterem em abril FC Porto e Sporting para conquistarem uma inédita Taça de Portugal, a equipa de Nuno Lopes voltou a fazer cair os azuis e brancos (3-2) no seu reduto, desta feita nos quartos-de-final da Elite Cup."Entrámos muito bem no jogo e talvez surpreendemos o FC Porto pela forma como entrámos. Não tivemos a consistência em termos de ataque, mas estivemos sempre à frente no jogo. O António Marante foi soberbo", disse Nuno Lopes, técnico cada vez mais cotado depois dos recentes feitos históricos à frente de uma equipa de qualidade, mas sem os orçamentos do 'top 5'."Uma palavra aos adeptos: o final do jogo foi de arrepiar, o pavilhão a gritar e completamente cheio. O último suspiro foi arrepiante. As expectativas têm de ser q.b., mas somos fortes na nossa fortaleza. Tomar voltou a esgotar o pavilhão. É uma grande aposta da cidade e do Município. Vamos continuar a trabalhar!"Pela primeira vez na meia-final da Elite Cup, os tomarenses vão defrontar o Sporting (18h).