Nuno Lopes, treinador do Sp. Tomar, é o novo selecionador da França

Nuno Lopes é o novo selecionador da França, apurou. O técnico de 52 anos vai acumular o cargo à frente dos gauleses com o de treinador do Sp. Tomar, clube que orienta numa segunda passagem desde a época 2018/19.O treinador natural de Estremoz é um dos mais cotados da modalidade, sobretudo depois da histórica conquista da Taça de Portugal na época passada, ao vencer na final o Sporting, no desempate por penáltis.O técnico já vai orientar os gauleses no Torneio de Montreux, entre 27 e 31 de março. Sucede no cargo a Fabien Savreux.A França, vice-campeã da Europa em 2021 e medalha de bronze no Mundial de 2022 e Europeu de 2023, assumiu-se como uma das grandes seleções mundiais, muito por culpa dos irmãos Di Benedetto, todos a jogar em Portugal: Carlo (FC Porto), Roberto (Benfica) e Bruno (Oliveirense).