Nuno Resende: «A percentagem de acerto nas bolas paradas melhorou»

Nuno Resende voltou a Tomar para ser feliz. Em 2021, assumiu a equipa após a saída de Alejandro Domínguez. No primeiro troféu oficial da época, o Benfica terminaria a Elite Cup num desapontante 6º lugar. O técnico campeão nacional e o Benfica veem recompensados a aposta na continuidade.O técnico natural de São João Madeira conquistou a Elite Cup, após triunfo na final frente ao Sporting (de Alejandro Domínguez) por 4-3."Fazer quatro golos ao Sporting não é fácil, é uma equipa com um guarda-redes fantástico. A percentagem de acerto nas bolas paradas melhorou, algo que nos prejudicou muito na época passada. Este torneio é perigoso, as equipas chamadas grandes têm muita responsabilidade numa fase preparatória. Conseguimos ser melhores, mas a diferença que existe entre estas equipas é nenhuma, hoje tocou-nos a nós e acabámos por ser felizes", analisou o técnico.No próximo domingo, Nuno Resende regressa a Tomar para tentar a conquista da Supertaça. É frente ao Sp. Tomar, vencedor da Taça de Portugal. "Já estamos a trabalhar a Supertaça frente a uma excelente equipa muito bem trabalhada."