Nuno Resende após vitória sobre o Sporting: «Foi um grandíssimo jogo»

Nuno Resende era um treinador feliz depois da vitória do Benfica diante do Sporting (4-2) , após prolongamento, no jogo 1 da final do playoff. Ainda assim, o técnico das águias não deixou de apontar um erro no lance do primeiro golo leonino."Grande jogo de hóquei em patins, por isso dou os parabéns às três equipas. Não era fácil, até porque tínhamos algum défice de treino. Entrámos bem, e conseguimos sempre levar o adversário para fora da nossa grande área. Creio que o 2-1 aconteceu devido a um erro nosso", começou por referir Nuno Resende."Controlámos bem a segunda parte, tivemos ações em que podíamos ter feito golo, mas o Sporting acaba por ser feliz na forma como chegou ao empate. No tempo suplementar acho que fomos superiores. O fator casa, a nossa pista, o nosso público têm influência, mas foi um grandíssimo jogo", acrescentou.Carlos Nicolía esteve em destaque ao marcar os golos que desfizeram o empate no prolongamento e teve direito a elogios do treinador. "Não temos feito muito a diferença nas bolas paradas. Hoje correu bem. O Carlos [Nicolía] é um especialista e tem esse caráter nos momentos decisivos. É sempre uma mais-valia para nós no processo defensivo e ofensivo e está muito comprometido com os objetivos da equipa", destacou.