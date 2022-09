Nuno Resende e o duelo com o Sporting: «Dérbi é muito mais que um jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica está motivado para a receção ao Sporting, esta quarta-feira na Luz, a contar para a 2ª jornada do campeonato nacional. O técnico Nuno Resende deu a receita para as águias derrotarem o rival.

"Não podemos de maneira alguma descurar e dizer que estamos numa fase inicial. Nós temos bem presente aquilo que foi o ano passado e os pontos que deixámos no caminho e que nos dificultou muito na fase final do campeonato. Temos essa necessidade de conquistar os três pontos em casa e é um dérbi, é muito mais que um jogo, estas partidas são para se ganhar", referiu o treinador das águias, em declarações ao site do clube.

"Temos de saber interpretar a nossa parte e trabalhar nos nossos modelos defensivo e ofensivo relativamente às características adversárias. Tentarmos ser fieis a nós próprios sabendo que temos de alterar algumas coisas fruto daquilo que serão as dificuldades e a oposição do Sporting. Acredito que eles farão o mesmo, o normal em termos estratégicos e que ambos os treinadores têm de estar atentos", observou o treinador.

O encontro disputa-se esta quarta-feira na Luz, às 20h00 horas.