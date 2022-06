Nuno Resende: «Foi até ao fim, mas playoff é isto, não esperava outra coisa»

Em declarações à BTV após o dérbi desta noite, no qual o Benfica derrotou o Sporting por 3-2 , Nuno Resende destacou a forma como o Benfica se apresentou perante o seu rival, especialmente depois de na primeira partida destas meias-finais ter saído derrotada do Pavilhão João Rocha."As perdas de bola no ataque podem ser fundamentais, porque acaba por ser a parte mais difícil para chegar à baliza. Nas superioridades numéricas estava a ser penoso para nós, pois mesmo indo à baliza levávamos com contra-ataques de 4 para 3 ou 4 para 2. Dar os meus parabéns aos jogadores pela prestação fabulosa. Vínhamos de um resultado que podia ter sido outro. Foi um excelente jogo, mas o Sporting foi mais feliz nos penáltis. Deixou um sabor amargo. Trabalhar sobre essa derrota é sempre difícil, mas a forma como entrámos... Depois tivemos dificuldade com a forma do Sporting defender, em acertar o esquema mais favorável. Mas quando acertámos, criámos situações, passámos em vantagem. Depois são episódios e situações que era importante que não acontecessem, pois retiram qualidade ao jogo. Situações que podiam ter sido ajuízadas de outra forma, muitas paragens. Nós não aproveitámos alguma abertura do Sporting, podíamos ter feito o 4-1, eles fazem o 3-2. Foi até ao fim, mas playoff é isto, não esperava outra coisa", começou por comentar.Nuno Resende aproveitou para destacar o apoio dos adeptos. "Os adeptos foram os melhores em campo, carregaram-nos, foi mesmo à Benfica. Deram alma, crer. Foram os principais desequilibradores do jogo, faz efeito quando se joga assim. Quando a nossa casa está assim já entramos a ganhar. Vamos fazer para ganhar na terça-feira, para lhes dedicar. Quero destacar o controlo emocional fantástico dos meus jogadores perante tantas situações que estão filmadas, não há como escamotear, conseguiram controlar-se, não ir nas situações...", concluiu.