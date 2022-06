Nuno Resende: «No Benfica, um clube vencedor, não há vitórias morais»

Nuno Resende, treinador do Benfica, abordou o jogo 5 da final do campeonato de hóquei em patins que terminou com vitória do FC Porto e a respetiva conquista do título. Para o técnico português, "não há vitórias morais", mas aproveitou para enaltecer o esforço das águias face ao facto de não ter contado com Nicolía e Ordóñez para o embate decisivo."Antes de mais, quero dar os parabéns ao FC Porto. [Há que] focar no que fizemos. Acreditávamos bastante que podíamos conquistar o título no Porto. Pelo que fizemos e crescemos ao longo da época. Achávamos mesmo que hoje [quarta-feira], independentemente do plantel com que o Benfica se apresentasse – e o plantel que o Benfica apresente é sempre forte –, íamos levar o título para a nossa casa. Não foi possível. No Benfica, um clube vencedor, não há vitórias morais. A atitude e o que fizemos durante os 50 minutos foi muito positivo. Uma palavra aos jogadores, que foram inexcedíveis", referiu em declarações transcritas no site dos encarnados.