Nuno Resende após vitória frente ao Sporting: «O ambiente aqui é espetacular»

Nuno Resende mostrou-se satisfeito pela reação à derrota frente ao FC Porto para o campeonato. O técnico do Benfica salientou a importância do fator casa na vitória dos encarnados por 3-1 frente ao Sporting e que garantiu o apuramento para os 'quartos' da Champions."Respondemos muito bem ao golo do adversário. A derrota do campeonato, na última jornada, pesa e tira-nos confiança e serenidade. Podia afetar ao nível da qualidade, mas não nos afetou. Foi um jogo diferente ao do Pavilhão João Rocha, mas de Liga dos Campeões também. A equipa está de parabéns, mas superlativamente os adeptos foram fantásticos."O ambiente aqui é espetacular e o fator casa é muito importante. No pavilhão do Sporting, foi um jogo tremendo, em que perdemos, mas podíamos ter empatado. Foi um excelente jogo de hóquei, mais aberto e partido. Hoje, foi um jogo muito fechado, o que é normal. A competição vai chegando aos momentos de decisão e as duas equipas tiveram essa consciência, pois o ponto é fundamental e não cometer erros é importante.As equipas já se conhecem, mas conseguimos perceber onde estava o buraco para meter lá jogadores a finalizar. A responsabilidade e o que representam estas duas instituições leva a que, no momento da verdade, nem que tenha de ser por 'meio golo'. Hoje era assim. Esta resposta hoje mostra que o equilíbrio está lá, mas tem de se repetir mais vezes.Esta é uma semana louca e, no domingo, esperamos estar com energia, usar o fator casa e mantermo-nos serenos. Não ganhámos nada, estamos nos quartos de final da Liga Europeia, é importante. Pode dar-nos alguma gestão no futuro, na deslocação a Calafell, mas têm sido dois meses tremendos. No meio de duas situações que não queríamos no campeonato, é importante esta energia e fator motivacional."