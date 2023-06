Nuno Resende: «Perdemos uma oportunidade...»

O Benfica deixou escapar o primeiro 'match point' para se apurar para a final do campeonato nacional de hóquei em patins e agora, depois da derrota por 5-2 diante do FC Porto, vai ter de ir a um quinto jogo decidir tudo com os dragões. Após a partida, Nuno Resende lamenta a oportunidade perdida, mas olha em frente."Perdemos uma oportunidade, principalmente devido aos 3-1 sofrido no final do primeiro tempo. Temos de ter controlo, porque estava 2-1 e estávamos dentro do jogo. O 2-1 tinha de ir até ao intervalo, mas não quero penalizar o meu jogador. Reentrámos para a segunda parte, fizemos o 3-2 e estávamos no jogo. Tínhamos de ser mais eficazes no controlo da transição que deu o 4-2. Não fizemos o 4-3 num livre direto e o FC Porto acabou por chegar o 5-2 num lance quase surreal", começou por analisar o técnico."Trabalhámos muito e é muito difícil jogar aqui. Criámos bastante, obrigámos o FC Porto ter muitas mais dificuldades e a certa altura pensei que podíamos lá chegar. A não utilização do Lucas Ordoñez durante meio tempo também nos afetou. Domingo jogamos em casa perante os nossos adeptos, vamos reagir, fazer um excelente jogo e conseguir chegar à final. Temos de explorar muito o fator casa, claramente", finalizou.