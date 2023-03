Nuno Resende: «Por que razão não haveria de contar com Edu Lamas?»

Nuno Resende, treinador do Benfica, afasta qualquer polémica em torno de Edu Lamas, defesa espanhol do Benfica que está a caminho do FC Porto. No final da derrotafrente ao OC Barcelos, o técnico garantiu que Edu Lamas falhou os últimos quatro jogos devido a uma lesão no joelho contraída frente à Oliveirense, a 15 de fevereiro."O Edu Lamas não foi convocado por questões físicas, esse foi o motivo de não o ter chamado nos últimos jogos", disse Nuno Resende que garante que conta com o jogador e que este não vai ser afastado do grupo. "Por que razão não haveria de contar? Até à data não há indicação noutro sentido. O atleta tem treinado, tem estado com o grupo, tudo tranquilo. Colocado de parte? Vocês [jornalistas] é que andam a falar, nós não temos indicação nesse sentido. É um elemento do plantel."Sobre a derrota frente ao OC Barcelos, Nuno Resende considera que a eficácia dos minhotos fez a diferença na Luz."O OC Barcelos teve uma eficácia tremenda e poderíamos ter feito algo melhor. Foi uma boa exibição do guarda-redes adversário que nos foi tirando a oportunidade de nos aproximarmos. Entrámos bem na 2ª parte, mas o 1-4 tirou-nos a possibilidade de ganhar a confiança. Não tenho nada a apontar em termos de abnegação dos meus jogadores. Estamos em primeiro fruto de muito trabalho e consistência. Não perdemos com uma equipa qualquer, mas queríamos muito ter cimentado a liderança."