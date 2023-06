Nuno Resende reage às acusações do Sporting: «Não vi nada fora do normal»

Nuno Resende, treinador do Benfica, contestou as acusações de Miguel Afonso, responsável das modalidades do Sporting, que denunciou pressões encarnadas sobre os árbitros ao intervalo do jogo 3 da final do playoff de hóquei em patins, que terminou com vitória das águias por 4-2."Ele é que tem de responder a essas questões. Não assisti a nada, nem vi nada fora do normal. Entrei no balneário para falar com a equipa, e estava tudo sereno no corredor", assegurou o técnico das águias, sendo depois questionado sobre se a nomeação desta dupla de árbitros foi uma aposta de risco da federação: "Deixo-vos a vocês (jornalistas) essa análise, porque ajuda, se tiverem imparcialidade para o fazer. Já quando fomos ao Dragão achei que podiam não estar ainda preparados para estes ambientes.""É o terceiro jogo de final e o Sporting claramente tentou controlar a primeira parte, com uma posse muito larga. Acabou por ser feliz no lance do livre direto, em que nos pareceu não existir falta. No lance anterior há uma agressão clara do Ferran (Font) ao Gonçalo Pinto. A resposta da equipa na segunda parte foi muito positiva. Aumentámos a pressão defensiva, os roubos de bola, não chegámos à 10.ª falta. Lamento o cartão azul ao Roberto, porque é agarrado e provocado por dois jogadores do Sporting, mas ele é jovem e não está habituado a estas 'andanças'", disse Nuno Resende na análise à partida.O Benfica pode ser campeão na próxima partida, no Pavilhão João Rocha, e o técnico das águias sublinha que é possível fazê-lo: "É óbvio que o Sporting tem o fator casa e conta com o apoio do seu público, mas nós já lá ganhámos este ano. Se queremos ser campeões, teremos uma boa oportunidade para o fazer."Sobre a ausência do lesionado Pablo Álvarez, que já não atuará mais nesta final, Nuno Resende admite que a mesma foi sentida: "É uma referência para nós. Estava a dois golos da melhor época de sempre. Faz-nos falta, como é óbvio, na dinâmica da equipa. Abriu-se a possibilidade para o Edu (Lamas) e acho que ele respondeu extremamente bem."