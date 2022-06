Nuno Resende resignado após goleada no Dragão: «Jogo ficou decidido logo no primeiro tempo»

FC Porto goleou o Benfica por 5-0 na abertura da final do campeonato de hóquei em patins e, apesar dos números elevados, Nuno Resende assume que o resultado acaba por ser justo perante o que se viu na Dragão Arena.

"O jogo ficou decidido logo no primeiro tempo, fruto de erros que cometemos no processo defensivo e normalmente não acontecem. Falta de lucidez e reação às segundas bolas permitiram ao FC Porto entrar no jogo e materializar. No segundo tempo, ajustámos posicionamentos defensivos e melhorámos na defesa.

No processo ofensivo, tanto na primeira, como na segunda parte, fomos ineficazes nas oportunidades que criámos na transição, no ataque a quatro e até nas bolas paradas, o que nos penalizou bastante, nunca nos permitindo reentrar no jogo e encurtar distâncias.

Acaba por ser um resultado justo, numa exibição em que os erros que normalmente não fazemos foram extremamente penalizadores. Há que levantar a cabeça, reagir, analisar e regenerar a equipa física e mentalmente para no domingo darmos a resposta que queremos, ou seja, vencer e igualar a eliminatória".