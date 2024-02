Nuno Resende: «Resultado não espelha a diferença entre as duas equipas»

As declarações de Nuno Resende, treinador da equipa masculina de hóquei em patins do Benfica, após a goleada porfrente ao Sporting na 17.ª jornada do campeonato."Foi uma primeira parte desequilibrada em termos de resultado, mas tenho de referir que o Pedro esteve muito bem na nossa baliza. Não entrámos bem no jogo, foi mesmo uma excelente entrada do Sporting. Acho que a nossa eficácia foi fundamental nas bolas paradas e isso, num jogo equilibrado, fez a diferença. São três pontos importantes para o que queremos na fase regular. Este resultado não espelha a diferença entre as duas equipas, tal como o resultado que tivemos há uma semana não espelhava", começou por dizer o técnico dos encarnados, em declarações no final do jogo no Pavilhão Fidelidade."Hoje, o Carlos teve uma grande eficácia e é evidente que num jogo destes foi fundamental. O fator casa foi determinante e sabemos que a baliza a jogar em casa parece maior. Uma palavra também para o público, que esteve fantástico, num resultado histórico para o Benfica, que culmina uma semana muito dura.""Temos de segurar este quarto lugar, porque me parece difícil chegar mais à frente. Portanto, não há muito a gerir, vamos entrar sempre para ganhar", terminou.