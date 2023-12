OC Barcelos bate FC Porto

O FC Porto foi este domingo derrotado na visita ao terreno do OC Barcelos, por 3-1, em duelo da 12.ª jornada do campeonato nacional. Trata-se do segundo desaire consecutivo da equipa de Ricardo Ares, que na quinta-feira havia perdido em Tomar na Liga dos Campeões.Após uma primeira parte sem golos, Miguel Rocha inaugurou o marcador no arranque do segundo tempo e, quatro minutos depois, bisou na partida. O FC Porto ainda conseguiu reduziur por Rafa, a 10 minutos do fim, mas não evitou a terceira derrota no campeonato. Nos últimos instantes, Miguel Rocha completou o hatrick na conversão de um livre direto a 24 segundos do fim e confirmou o triunfo da formação comandada por Paulo Freitas.Com este resultado, o OC Barcelos soma agora 24 pontos, mantendo o 5.º posto. Já os dragões estão no terceiro lugar, com 27 pontos, atrás de Sporting e Oliveirense, ambos com 28 pontos e menos um jogo.