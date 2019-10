OC Barcelos contra arbitragens

O OC Barcelos contestou a atuação da dupla de arbitragem, constituída por João Duarte e Teófilo Casimiro, no jogo que realizou com a Oliveirense, em que perdeu por 7-3, referente à 3ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão e no qual foi penalizado com sete cartões azuis e um vermelho (para o argentino Franco Ferruccio, após receber três cartões azuis).

Na sequência da contestação, a direção do clube minhoto emitiu ontem um comunicado onde anuncia "que a bem da verdade desportiva, vai passar a filmar todos os seus jogos, em casa e fora, em todas as jornadas, fazendo de seguida uma apresentação pública dos casos de arbitragem e dos critérios utilizados pelos árbitros".

Ainda no mesmo comunicado, o OC Barcelos avisa que "não permitirá que, jogo após jogo, o clube venha a ser lesado por critérios dúbios, que coloquem em causa os objetivos, bem como a sua sobrevivência".