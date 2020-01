OC Barcelos empata e coloca liderança nas mãos do dérbi

O OC Barcelos empatou este sábado por 4-4 no reduto do HC Braga, em jogo da 12ª jornada do campeonato nacional, colocando por isso a liderança nas mãos do dérbi, que se disputa este domingo, na Luz (15h00).





À partida para esta jornada, a equipa minhota liderava o campeonato com os mesmos pontos de Benfica e Sporting, pelo que o empate diante da formação bracarense pode permitir a águias ou leões isolarem-se no primeiro lugar, em caso de vitória de uma das equipas.O jogo entre o HC Braga e OC Barcelos demorou quase duas horas e meia devido a várias interrupções, a mais longa devido a alegada falta de segurança no pavilhão.