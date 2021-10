OC Barcelos visita Benfica pressionado

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos (e três derrotas consecutivas), o Benfica orientado por Nuno Resende, atualmente no 7º posto, entra hoje pressionado na receção ao OC Barcelos (4º), na 8ª jornada do campeonato nacional.

“Não estamos num bom momento, é certo, mas temos a confiança de que vamos dar a volta à situação, porque o caminho é muito longo. Já estamos concentrados para este jogo. O OC Barcelos é uma grande equipa, tem-no demonstrado nos últimos anos, mas temos confiança. O adversário é muito sólido na defesa e, no ataque, tem ótimos jogadores”, perspetivou Edu Lamas, espanhol de 30 anos, ao site das águias.