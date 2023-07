Oficial: Mundial de 2024 vai realizar-se em Novara

Novara é a cidade escolhida para acolher o Mundial de 2024. O anúncio foi feito por Alessandro Canelli, autarca da cidade norte de Itália, após receber a confirmação por parte de Sabatino Aracu, presidente da Federação Italiana."Este é um sonho que acalento desde que os World Skate Games de 2024 foram atribuídos à Itália em outubro . 2024 não será um ano qualquer", disse Canelli.De facto, trata-se de um ano especial. Apesar de ter suspendido atividade entre 2009 e 2021, o Hockey Novara continua a ser, de longe, a equipa mais titulada de Itália e um dos mais históricos emblemas do hóquei em patins mundial. Somam 32 títulos de campeão nacional e 20 taças de Itália, um recorde em ambos. Fortei de Marmi e Trissino, atuais potências do hóquei italiano, somam juntos sete títulos de campeão, o que atesta bem o historial da equipa de Piemonte.Novara volta assim a receber o Campeonato do Mundo pela segunda vez, depois de ter sediado a prova em 1984. Vai ser o 4º Mundial a ter lugar em Itália (1950, 1955, 1984 e 2024).Os jogos vão ser disputados no Pala Dal Lago, nome em homenagem ao antigo internacional italiano Stefano Dal Lago, bicampeão do Mundo em Sertãozinho (1986) e Corunha (1988). Em Setembro de 1988, com apenas 24 anos, Dal Lago morreu após sofrer uma paragem cardíaca durante um jogo da Taça de Itália frente ao Forte Dei Marmi. É descrita pela imprensa local como a maior tragédia do desporto em Novara.