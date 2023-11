Oliveirense goleia FC Porto no Dragão Arena

A Oliveirense foi esta noite ao Dragão Arena vencer o FC Porto e por números expressivos, impondo uma goleada por 5-0, em jogo referente à sexta jornada do campeonato nacional.As duas equipas vinham de uma qualificação bem sucedida para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e parece terem sido os dragões a acusarem algum desgaste dessa campanha, que o clube jogou em Espanha, sendo que a Oliveirense atuou em Itália.O triunfo da equipa de Edo Bosch foi conseguido sobretudo na segunda parte, depois de Lucas Martinez ter inaugurado o marcador a cerca de nove minutos do fim da primeira parte. O avançado argentino seria, de resto, a grande figura do encontro, ao marcar por mais duas vezes, sendo que os restantes golos tiveram selo de Facundo Navarro e Xavier Cardoso. Destaque também para Xano Edo na baliza.Com este triunfo, a Oliveirense cola-se ao Sporting na liderança, ambos com 18 pontos, sendo que o FC Porto mantém-se no quarto lugar com 15.