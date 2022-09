Paulo Almeida: «Rui Costa tem-me dado todas as condições e todos os anos tem aumentado o orçamento»

Paulo Almeida mostrou-se agradado pela conquista do Benfica na Elite Cup. O treinador da equipa feminina das águias ficou agradado com a criação da competição para mulheres e já aponta a nova conquista, na Supertaça."A chave é o conhecimento da equipa. A rotina de treinos e jogos e quando há, a jogadora coloca lá a bola que já sabe que a colega vai lá aparecer. Além de ser uma grande equipa, o Benfica garante também grandes condições. O clube é isto mesmo. Onde passa, quer sempre deixar a sua marca. Deixar a marcar é ganhar os títulos todos. Este ano não vai fugir à regra. Dou-vos [Federação de Portuguesa de Patinagem] por organizarem esta Elite Cup pela primeira vez. Muito elas falavam sobre isto pela igualdade com os homens. Agradeço terem criado a competição no feminino com as quatro melhores equipas da época passado. As minhas jogadoras querem muito estar nas competições e ganhar. Têm o ADN Benfica. É o que eu lhes digo, desde que entrei no Benfica com 17 anos. No Benfica só há um lugar, o primeiro. O segundo é o primeiro dos últimos. Passo essa mensagem e a mística do Benfica. Digo-lhes para não se cansarem de ganhar, elas hoje já não são notícia por ganharem tudo todos os anos. Só vão ser notícia quando perderem e não querem perder. Estamos focados na Supertaça, já no sábado, em Vila Franca de Xira, com o Sporting. É mais um troféu que esta equipa quer ganhar", frisou em declarações à Federação Portuguesa de Patinagem, deixando claro que o Benfica tem como objetivo voltar a conquistar a Liga Europeia."Agradeço ao Benfica e ao Rui [Costa], além de ser meu presidente é meu amigo pessoal. Tem-me dado todas as condições e todos os anos tem aumentado o orçamento na procura de ir buscar mais qualidade para poder lutar contra as cinco equipas espanholas que são fortíssimas. O campeonato é mais forte do que o nosso. O Benfica tem perdido nas meias-finais ou nas finais por 3-2, 2-1… Falta ali o clique para esta equipa voltar a ganhar a Liga Europeia. Já ganhou em 2015 mas quer muito voltar a ganhar", explicou Paulo Almeida.