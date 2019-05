Paulo Freitas: «Este título europeu vai ficar para sempre gravado no meu coração»

Paulo Freitas, treinador do Sporting, mostrou-se emocionado com a conquista da Liga Europeia , frisando que vai lembrar para sempre este momento."O que me vai na alma é muito divertimento, muita satisfação e muita vontade de ganhar. Guardamos uma recordação fantástica de um trabalho fantástico. Percebemos que o nosso trabalho é recompensado porque colocámos sorrisos na cara das pessoas. Este título europeu vai ficar para sempre gravado na minha memória e no meu coração", começou por dizer."Hoje é sublime. É qualquer coisa de extraordinário, de fantástico. Por isso é que no final do jogo recolhi ao balneário, porque quis ter um momento só para mim. Este título é para os jogadores.Respeitamos muito o passado. Isto traz-nos sede de vitória. Temos muito orgulho nos que conquistaram títulos. Temos o melhor guarda-redes do mundo (Ângelo Girão)", concluiu.