Paulo Freitas: «Foi uma vitória justa mas parabéns ao Benfica»

Paulo Freitas, treinador do Sporting, classificou de justa a vitória deste sábado diante do Benfica que garantiu aos leões a presença na final da Liga Europeia."Foi uma vitória justa. Controlámos dois terços do jogo e na parte final perdemo-nos um pouco e por mérito do adversário. O ambiente foi brutal e esta dinâmica com os adeptos faz a diferença. O objetivo foi atingido, mas temos perfeita noção de que não ganhámos nada ainda. Temos um processo defensivo rigoroso, fomos irrepreensíveis defensivamente. O Benfica é uma grande equipa, que nos obrigou a sofrer. Tenho de dar os parabéns ao Benfica, que foi um digno vencido e valorizou ainda mais a nossa vitória. Depois de uma vantagem de três golos, permitimos o empate, mas pedi aos jogadores controlo emocional e para continuarem a acreditar, pois sabia que íamos conseguir", frisou.Segue-se o FC Porto, equipa que o Sporting conhece bem: "Conhecemos o FC Porto, já os defrontámos várias vezes, mas se fosse o Barcelona estaríamos igualmente preparados. Não foi justo para o FC Porto ir a penáltis, foram mais fortes do que o Barcelona durante o jogo".