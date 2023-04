Paulo Freitas insultado por alguns adeptos do Sporting: «Não tenho memória curta»

O jogo entre OC Barcelos e Sporting na meia-final da Taça de Portugal terminou de forma 'quentinha'. Depois da expulsão de Ângelo Girão, também João Souto viu o cartão vermelho por palavras aos árbitros. Os confrontos no rinque estenderam-se ainda à bancada, de onde foram proferidos vários insultos por parte de alguns adeptos do Sporting a Paulo Freitas, treinador do OC Barcelos que foi bicampeão europeu pelos leões.

"Antes de mais, quero dar uma palavra ao Sporting. Parabéns pela passagem à final. Não tenho memória curta e não cuspo no prato onde comi", disse o técnico dos minhotos na conferência de imprensa. "Orgulho imenso dos momentos que passei naquele clube, mas efetivamente há algumas pessoas que não podem ser confundidas com a instituição e que não merecem ser adeptas do clube. A 2ª parte foi uma vergonha completa. Fui insultado com todos os palavrões que possam imaginar. Não estava à espera."

Paulo Freitas venceu o título europeu pelos leões em 2019 e 2021, conseguindo duas Ligas Europeias seguidas, uma vez que em 2020 a prova foi cancelada devido à pandemia. O técnico que regressou esta temporada ao OC Barcelos conquistou ainda, nos seis anos de Sporting, dois campeonatos e duas Taças Continentais.