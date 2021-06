Paulo Freitas: «Na 2.ª parte fomos muito coletivos e castigámos o FC Porto»

O Sporting venceu esta quinta-feira o FC Porto por 6-3, no jogo 2 do playoff de campão nacional de hóquei em patins. Com este resultado os leões igualaram a eliminatória (1-1), depois da vitória dos dragões no primeiro jogo. Em declarações no final da partida, o treinador dos verdes e brancos, Paulo Freitas, sublinhou o compromisso de toda a equipa, em especial no 2.º tempo.



"Foi um jogo com duas partes completamente distintas. Na primeira parte não fomos equipa, procurámos soluções individuais e, com isso, ajudámos o FC Porto. Na segunda parte fomos uma equipa, muito coletivos e castigámos o FC Porto. Foi uma segunda parte muito boa, em que veio ao de cima o caráter da equipa", analisou o técnico.





No próximo domingo os dois clubes voltam a encontrar-se, desta feita, no Dragão Arena, para o jogo 3 da eliminatória, e Paulo Freitas vincou a ambição num triunfo.

"O adversário tem qualidade, é um grande rival, um grande opositor, mas é atrás disto que vamos. Empatámos a eliminatória e faltam-nos duas vitórias para sermos campeões nacionais, tal como ao FC Porto. Temos de ganhar um jogo em casa do adversário. Não queremos perder tempo e queremos fazê-lo já no domingo. Certamente o FC Porto também quer isso e vai ser mais um grande espetáculo de hóquei", concluiu.