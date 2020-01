Paulo Freitas: «Não estávamos habituados a perder aqui na Luz»

No final do dérbi que terminou com vitória do Benfica, Paulo Freitas mostrou-se desapontado com o resultado mas deixou a garantia que o Sporting vai lutar pelo título até ao fim





"Não estávamos habituados a perder aqui na Luz. Disse que ia ser um jogo muito difícil para as três equipas. O Benfica é uma grande equipa, com uma defesa muito pressionante, de jogo direto, e temos de nos adequar às dificuldades que nos criam", comentou na conferência de imprensa."Com aquilo que trouxemos ao jogo, podíamos ter saído na frente. Tivemos inúmeras oportunidades na cara do Pedro Henriques, que não conseguimos concretizar. A segunda parte foi um pouco diferente, com um lance que ninguém sabe se a bola entra ou não, e ali desunimo-nos, saímos claramente do jogo. Depois, com o 4-2 do Benfica, tivemos de alterar muita coisa, arriscar muito mais", sublinhou o técnico dos leões."Colocámos dificuldades ao Benfica, mas também sabíamos que íamos cometer erros e que o resultado se podia avolumar. O jogo foi decidido nos pormenores. Temos de melhorar nas bolas paradas, temos de ser mais eficazes", prosseguiu."Estes jogos são jogos que toda a gente gosta de jogar, com uma atmosfera adversa ao Sporting, mas até aí temos de nos saber reinventar e motivar. O controlo emocional era algo importante. Hoje, acima de tudo, foi a forma como o Benfica chegou a uma vantagem de dois golos", observou."Não jogamos sozinhos, temos noção da qualidade e responsabilidade que temos. Não somos os maiores quando ganhamos, nem os piores quando perdemos. Falta muito para o final do campeonato, saímos apenas tristes por não conseguir os três pontos. Estamos confiantes no processo e que conseguimos chegar lá", afirmou o treinador leonino, deixando uma garantia."Este é o melhor campeonato do mundo. Vamos tentar que o dérbi da penúltima jornada seja obviamente decisivo. No hóquei, temos quatro candidatos assumidos ao título. Há outra a intrometer-se na luta. Digam-me uma modalidade onde cinco equipas lutam pelo título. Há muito campeonato e vão ter que levar com o Sporting até ao fim", terminou.