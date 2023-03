Paulo Freitas: «Não somos os melhores do mundo por termos ganho ao FC Porto e Benfica»

Paulo Freitas coloca água na fervura. Depois de golear o FC Porto (7-3) e de vencer na Luz o Benfica, o técnico do OC Barcelos refere que a sua equipa "não é a melhor do Mundo"."Benfica e FC Porto são dois colossos do desporto, mas não nos deram nada a mais do que outro opositor. Não quero esquecer que quando perdemos com o Saint Omer em casa não éramos os piores do Mundo, tal como não somos os melhores do Mundo por termos ganho ao FC Porto e Benfica. Queremos continuar e a evoluir e a dignificar a cidade que representamos", disse o técnico que regressou esta época ao OC Barcelos, depois de ter representado o Sporting durante seis épocas."Cada uma tinha de trazer a sua melhor versão. Há um jogador que está lesionado desde janeiro (Darío Giménez) e não se perspetiva que a sua recuperação seja rápida. O Conti teve ao nível dele, é um excelente guarda-redes", destacou o técnico.