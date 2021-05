Paulo Freitas orgulhoso após a conquista da Liga Europeia: «Deixámos tudo lá dentro»

O Sporting venceu o FC Porto por 4-3, após prolongamento, e sagrou-se bicampeão europeu de hóquei em patins. Fisioterapeutas, médicos, equipa técnica e, claro, os jogadores. Na hora de festejar, Paulo Freitas não esqueceu ninguém.





"Apetece-se falar do que ninguém viu. Toda a estrutura fez um trabalho fantástico para que os jogadores recuperassem da meia-final e eu pudesse contar com todos. Quem trabalha é recompensado", frisou o treinador leonino, salientando que a equipa "deixou tudo lá dentro" para que pudesse vencer os dragões.As recentes conquistas do clube, em futsal e futebol, também não foram esquecidas. "Percebemos a dimensão do clube que representamos e por isso temos orgulho de estar aqui. Tínhamos que aproveitar esta onda verde", atirou.Já Ângelo Girão estava em lágrimas, quando foi convidado a falar sobre esta conquista dos leões. "Primeiro quero dar os parabéns às quatro equipas que estiveram nesta final four totalmente portuguesa. Podia ter caído para qualquer uma", começou por dizer o guardião, que apesar de todos os sucessos que tem tido não se sente especial."Talismã? Não. Tenho sorte de estar inserido neste grupo de gente que adora hóquei e me protege muito. Hoje, fizemos história. Faço coisas erradas, mas dou tudo por este grupo", sublinhou, lembrando, depois, que foi "muito criticado" quando assinou pelo Sporting, mas continua a sentir "a grandeza do clube".