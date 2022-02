Paulo Freitas comandou esta tarde o Sporting no clássico de hóquei em patins diante do FC Porto , mas na hora de abordar as incidências na sua modalidade, acabou também por falar do jogo grande da véspera, de futebol, disputado no Estádio do Dragão, que acabou num empate a dois."Vi o jogo, e vi um enorme orgulho do Sporting, uma equipa de valentes, a jogar na casa do FC Porto. A haver um vencedor, seria o Sporting", sublinhou o técnico dos leões, para quem o que se passou na noite de sexta-feira na Invicta não teve influência no clássico de hóquei em patins deste sábado, ganho pelo FC Porto."Isto é uma modalidade diferente, mas somos um clube de referência. Queríamos ganhar, mas perdemos e vamos sofrer as consequências", confessou o técnico, numa referência ao facto de o Sporting estar mais longe da liderança, podendo ainda ser ultrapassado pelo OC Barcelos no segundo lugar.