Paulo Freitas: «Temos que melhorar para lutar pelos nossos objetivos»

Depois da eliminação na Liga Europeia, o Sporting foi goleado (6-0) frente ao FC Porto. Paulo Freitas, técnico dos leões, reconhece que "não foi o dia" da sua equipa e que precisa de melhorar para alcançar os "objetivos".





"É um resultado pesado. Um resultado que, obviamente, não queríamos. Hoje não era dia. Tudo correu mal. No primeiro lance, num ressalto de bola, acaba por entrar na baliza. Mesmo assim, criámos problemas e, logo depois, sofremos o segundo golo. No segundo tempo, aconteceu outro golo esquisito e a partir daí já não há mais história. Vamos tentar inverter esta tendência destes últimos dois jogos. Criámos situações. Na primeira parte lembro-me de boas oportunidades que não conseguimos concretizar. Temos que melhorar para continuar a lutar pelos nossos objetivos", referiu, após o final do clássico.