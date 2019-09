Paulo Freitas: «Trocava a Taça Continental pela saúde do pai do Caio»

Paulo Freitas estava naturalmente feliz pelamas não escondeu a tristeza pelo falecimento do pai de Caio, jogador dos leões que não esteve, naturalmente, nesta final. Por isso dedicou-lhe o troféu."Este era o primeiro grande objetivo para esta época e conseguimos. Obviamente estamos muito felizes, mas é um misto de emoções... Trocava este troféu pela saúde do pai do Caio. Há coisas mais importantes na vida e temos de perceber que o bem estar das pessoas é mais importante do que um mero título desportivo. De qualquer forma lutámos, trabalhámos e ganhámos Queremos dedicar a vitória ao Caio, que além de ser um jogador importante nesta equpa, é um ser humano excelente. É uma pessoa com valores, tomara muito rapazola que anda para aí ter os valores de vida que ele tem. Caio conta connosco para o que precisares, este troféu é todo para ti", disse o técnico, em declarações à Sporting TV.E prosseguiu: "Foi uma força adicional que tivemos, sentimos que não podíamos falhar, por nós, pelo clube, pelos adeptos e pelo Caio. Era dia de sair daqui com uma taça e foi isso que fizemos. Estou muito orgulhoso dos rapazes que tenho o privilégio de comandar. A partir de amanhã vamos voltar ao trabalho e vamos focar-nos na 1ª jornada do Campeonato Nacional."