Paulo Freitas: «Um claro aviso para quem disse que o Benfica ia esmagar toda a gente»

Paulo Freitas comentou o empate (1-1) do Sporting na deslocação ao Pavilhão da Luz, diante do Benfica, em jogo da 3.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. O treinador dos leões afirmou que o encontro entre os dois grandes rivais acabou por ser equilibrado em quase todos os momentos do jogo, deixou algumas críticas à arbitragem na análise a um golo não validado ao ataque leonino e à postura de alguns dos jogadores do Benfica nas redes sociais no lançamento da partida.





"Jogo intenso, repartido em alguns momentos. Nós percebemos, em detrimento daquilo que a equipa do Benfica vem fazendo, que tínhamos de adotar posturas um pouco diferentes das que tivemos nos últimos dois jogos para o campeonato. Foi um jogo equilibrado em quase tudo, desequilíbrio depois no número de faltas das equipas", começou por dizer o técnico leonino na análise ao encontro, antes de deixar um comentário à arbitragem."Acaba por ser uma boa vitória aqui na Luz, perdão, não foi vitória porque nós marcamos dois golos mas só nos validaram um. Há um erro que acaba por tirar-nos os três pontos pese embora a boa arbitragem, mas percebo que o hóquei, sendo uma modalidade rápida, por vezes seja difícil de arbitrar. Uma arbitragem que, apesar de tudo, foi boa, com alguns erros que penalizou as duas equipas, mas o que é um facto é que acaba por ser um erro capital porque [a bola] entra na baliza do Benfica e não contou.""Um claro aviso para toda a gente que disse que o Benfica ia esmagar toda a gente. Temos bem ciente a questão do respeito pelos nossos adversários, mas também pelos interesses do nosso clube. O nosso símbolo é um Leão, e aqui mais uma vez falar da questão do respeito, uma coisa é sermos adversários e defendermos as duas grandes insituições, outras é que alguns intervenientes não conhecem o nosso simbolo. Estou a falar de alguns jogadores do Benfica, desta grande instituição, que na apresentação do jogo com o Sporting não colocaram o símbolo do Leão. Acho que foi uma falta de respeito muito grande e eu sinto-me ofendido porque defendo intransigentemente os direitos do Sporting."

"Vai ser um Sporting forte em todos os momentos da época, por vezes com mais qualidade por outras com menos mas vamos tentar manter a homogeneidade. Sportinguistas podem estar tranquilos porque vamos dar o que temos e o que não temos para conquistar títulos para o Sporting", concluiu.