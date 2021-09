Paulo Freitas: «Uma equipa fantástica, que trabalha no limite, com uma crença enorme»

O Sporting conquistou este sábado, pela segunda vez, a Taça Continental de hóquei em patins, repetindo o feito alcançado em 2019. Os leões, vencedores da Liga Europeia na época passada, derrotaram os espanhóis do Lleida - vencedores da WS Europe Cup (antiga Taça CERS) e que hoje jogaram no seu próprio pavilhão - por 3-1, com os golos do Sporting a serem apontados por João Almeida, Nolito e João Souto.

"É uma satisfação enorme continuar a trazer momentos de alegria fantásticos. Esta é uma equipa fantástica, que trabalha no limite, com uma crença enorme, e num momento particularmente difícil para o João Souto, que recebeu ontem [sexta-feira] a notícia do falecimento da avó. Hoje, teve aqui uma demonstração de caráter e ajudou-nos muito também. O grupo de trabalho não deixa cair ninguém e é uma vitória inteiramente dedicada a ele e aos sportinguistas", considerou Paulo Freitas.





João Souto dedica conquista da Taça Continental à avó: «Sei que está no céu a olhar por mim» João Souto dedica conquista da Taça Continental à avó: «Sei que está no céu a olhar por mim»

A carregar o vídeo ...

O treinador do Sporting mostrou todo o seu orgulho: "É o quarto título consecutivo por parte desta equipa. Responsabilidade e motivação é aquilo que me apraz dizer nesta altura. Motivação para continuarmos a trabalhar focados e à procura de novas conquistas".



No mesmo tom se expressou o jogador João Almeida. "Estou muito feliz, mas, acima de tudo, o mais importante era ganhar o troféu e começar bem. Agradecer a todos os que nos apoiaram e dedicar o título aos sportinguistas. Estamos muito felizes, vamos continuar a trabalhar, porque, no Sporting, temos de ganhar tudo e é para isso que trabalhamos dia após dia. Que seja o primeiro título de muitos. Sentimento especial no primeiro jogo oficial pelo Sporting. Era algo que ambicionava muito, coroar uma vitória com um golo é sempre especial e diferente".

Lusa/Fim