Paulo Pereira: «Com o 4-0 irritámos o FC Porto e eles vieram com tudo»

A Oliveirense perdeu este sábado com o FC Porto, por 6-4, e está fora da final da Liga Europeia. No final do encontro, o treinador Paulo Pereira destacou a postura dos jogadores, ainda que esta seja uma derrota difícil de digerir.





"Custa falar deste jogo. Depois de estarmos a ganhar por 4-0, sabíamos que teríamos de sofrer, mas não esperávamos este resultado. Nunca ganhámos esta prova e queríamos muito pelo menos chegar à final. Estou muito orgulhoso dos atletas. Não é fácil ficar fora das meias-finais do campeonato e chegar aqui com esta postura. Com o 4-0 irritámos o adversário e eles vieram com tudo. Merecíamos outro resultado, mas temos de dar os parabéns ao adversário", analisou o técnico, que deixou depois uma promessa."Podem contar connosco na próxima época", vincou.