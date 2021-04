Pedro Henriques: «Em nenhum momento se sentiu descontrolo contra um Liceo de qualidade»

Pedro Henriques diz que o trabalho dos seus companheiros de equipa ajudaram a que não tivesse muitos problemas na vitória (7-2) do Benfica sobre o Liceo de Corunha, em jogo do Grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins.





"Foi um jogo controlado e bem conseguido da nossa parte, fazer tantos golos é importante para a tipologia desta competição, uma vez que podemos beneficiar com o melhor segundo se empatarmos ou vencermos amanhã [domingo]", começou por dizer o guardião das águias."Nenhum guarda-redes se livra da prestação do coletivo, para nós [guarda-redes] fica mais fácil quando a equipa ajuda e a equipa esteve muito bem. Em nenhum momento se sentiu descontrolo contra um Liceo da Corunha de qualidade e o resultado foi bastante positivo", acrescentou."A finalização, que ao longo desta época nem sempre tem sido a melhor, hoje funcionou na perfeição, a eficácia defensiva nas bolas paradas - o Liceo [da Corunha] tem mais do que boas opções para elas -, hoje o resultado avolumou-se pelo nosso aproveitamento ofensivo e defensivo", concluiu.