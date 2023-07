Pedro Henriques: «Muito calor e muita resiliência, especialmente para os guarda-redes»

Pedro Henriques foi a grande figura do jogo entre Portugal e Espanha. O guardião do Benfica exibiu-se a grande nível em condições adversas. No velhinho Ateneu Agrícola, construído na década de 80, o calor é muito."Foi um grande jogo de hóquei patins, um clássico internacional. Foi um empate justo, num jogo que poderia ter sido decidido nas bolas paradas para ambas as partes. Muito calor e muita resiliência, especialmente para os guarda-redes com 40 graus lá fora", disse o guardião.O guarda-redes vive uma boa fase. Depois de sagrar-se campeão nacional pelo Benfica, Pedro Henriques casou-se e voltou novamente para os compromissos do hóquei."Todos os atletas têm as suas conquistas pessoais. Tive a sorte de ser campeão nacional e de ter um momento único na vida ao casar. Ser campeão europeu seria o culminar de um grande ano."