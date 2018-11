Pedro Nunes: «É bom não esquecer como o FC Porto foi campeão há dois anos»

em jogo da quarta jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, mas Pedro Nunes não ficou satisfeito com a exibição encarnada, dizendo que os dragões não mereciam perder. Em resposta às declarações de Guillem Cabestany, o técnico encarnado recua duas temporadas."Não sei se será um resultado justo. Foi um jogo com muitas incidências e os momentos foram muito repartidos. O Benfica não fez um bom jogo. Faltou-nos inspiração. Ganhámos a uma grande equipa.Mais que a justiça da vitória do Benfica, não era justo o FC Porto perder. Muito cedo se percebeu que o jogo seria decidido por questões disciplinares. O critério foi tão largo desde início e isso, com a qualidade e rapidez dos jogadores, iria dar azo a interpretações contraditórias.Não me atirem poeira para os olhos. É bom que não esqueçamos como o FC Porto foi campeão há duas temporadas. Sou apologista que não se deve pagar com retroativos.Estamos numa liderança partilhada. O nosso foco é ganhar o próximo jogo, em Braga. É para ganhar. Só poderemos ganhar em Braga. Este jogo vai deixar muita polémica. Tomem atenção aos jogos futuros. Se o Benfica quiser ser campeão tem de jogar em Braga como se estivesse a jogar a final da Liga dos Campeões.Hoje, ganhámos pelo caráter da equipa e por termos uma massa adepta fantástica. O resultado da primeira jornada não nos satisfez porque sentimos que merecíamos mais. Há muito campeonato pela frente. Trabalhamos para ser campeões. Depois do jogo de hoje, o Benfica tem de ser mais forte, mais competente e mais determinado", disse.